Не только психи: Россияне перестали бояться психиатров и антидепрессантов
Антидепрессанты могут помочь при ряде недугов, однако приобретать такие препараты нужно только по рецепту врача, сообщил НСН психолог Александр Колмановский.
Сегодня психиатры работают не только с выраженными социопатическими диагнозами, но также могут помочь при регулярных жалобах на плохое самочувствие, при этом люди более охотно обращаются к специалистам, допустил в беседе с НСН психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский.
С января по ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли на 16,8% относительно показателей 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику аналитической компанией DSM Group. По данным издания, в прошлом году было продано 16,1 миллиона упаковок подобных препаратов. При этом показатель вырос даже относительно уровня 2022 году, когда продажи антидепрессантов били рекорды на фоне тревожности, возникшей с началом спецоперации. Колмановский заявил, что эти препараты стоит приобретать только по рецепту.
«Антидепрессанты выписывают не психологи, а психиатры. Думаю люди стали чаще обращаться к ним, поскольку возникает большее доверие. Также накапливается положительный опыт применения антидепрессантов. Эта тема становится все менее пугающей. Сейчас в России хороший контроль за продажей антидепрессантов. Всегда есть лазейки, но в большинстве случаев препараты приобретают по рецептам врачей. Когда-то считалось, что к психиатру ходят только психи, сейчас люди начинают понимать, что это такой же врач, как офтальмолог. Также раньше психиатрия имела дело только с выраженными социопатическими диагнозами, теперь психиатры работают и с нехваткой сил, постоянным плохим состоянием. Есть большое количество симптомов, при которых лекарства точно могут помочь. Однако все индивидуально, далеко не каждому человеку, который обратится к психиатру, назначат антидепрессанты. Кому-то скажут, что им не хватает, например, глицина», - сказал он.
По словам собеседника НСН, не все людям нужны антидепрессанты, однако каждому время от времени была бы полезна консультация психолога.
«Я убежден, что любому человеку вполне благополучному психолог всегда может помочь, что-то подсказать. Конечно, сейчас очень сильна напряженность в обществе. Истощение за три года накапливается, людям становится все труднее, перспективы все туманнее, поэтому их сложности закономерны», - подытожил он.
Ранее эндокринолог Ольга Юрова сообщила, что бесконтрольный прием нейролептиков и антидепрессантов может выступить триггером диабета. По ее словам, люди, принимающие антидепрессанты старого поколения, часто не подозревают, что именно препараты являются причиной набора лишнего веса. Потому только консультация у эндокринолога позволит решить проблему и оценить потенциальную пользу и вред терапии, напоминает «Радиоточка НСН».
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