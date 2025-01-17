Не только психи: Россияне перестали бояться психиатров и антидепрессантов

С января по ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли на 16,8% относительно показателей 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику аналитической компанией DSM Group. По данным издания, в прошлом году было продано 16,1 миллиона упаковок подобных препаратов. При этом показатель вырос даже относительно уровня 2022 году, когда продажи антидепрессантов били рекорды на фоне тревожности, возникшей с началом спецоперации. Колмановский заявил, что эти препараты стоит приобретать только по рецепту.

«Антидепрессанты выписывают не психологи, а психиатры. Думаю люди стали чаще обращаться к ним, поскольку возникает большее доверие. Также накапливается положительный опыт применения антидепрессантов. Эта тема становится все менее пугающей. Сейчас в России хороший контроль за продажей антидепрессантов. Всегда есть лазейки, но в большинстве случаев препараты приобретают по рецептам врачей. Когда-то считалось, что к психиатру ходят только психи, сейчас люди начинают понимать, что это такой же врач, как офтальмолог. Также раньше психиатрия имела дело только с выраженными социопатическими диагнозами, теперь психиатры работают и с нехваткой сил, постоянным плохим состоянием. Есть большое количество симптомов, при которых лекарства точно могут помочь. Однако все индивидуально, далеко не каждому человеку, который обратится к психиатру, назначат антидепрессанты. Кому-то скажут, что им не хватает, например, глицина», - сказал он.