Российские ученые установили связь атипичной депрессии с генетическими факторами

Ученые рассказали, что этот вид депрессии отличается от классического. Так, вместо бессонницы и потери веса у пациентов наблюдаются, наоборот, повышенный аппетит, набор веса и перепады настроения.

Кроме того, человек с атипичной депрессией может страдать тяжестью в руках и ногах, повышенной чувствительностью и сонливостью.

По словам специалистов, результаты проведенных исследований говорят о том, что атипичный вид депрессии в определенной степени передается по наследству.

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