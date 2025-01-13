Российские ученые установили связь атипичной депрессии с генетическими факторами
В Сеченовском университете установили связь атипичной депрессии с генетическими факторами, сообщает газета «Известия».
Ученые рассказали, что этот вид депрессии отличается от классического. Так, вместо бессонницы и потери веса у пациентов наблюдаются, наоборот, повышенный аппетит, набор веса и перепады настроения.
Кроме того, человек с атипичной депрессией может страдать тяжестью в руках и ногах, повышенной чувствительностью и сонливостью.
По словам специалистов, результаты проведенных исследований говорят о том, что атипичный вид депрессии в определенной степени передается по наследству.
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