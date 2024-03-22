«Пациенты жалуются»: Названы препараты, замены которым нет в России
Александр Саверский заявил НСН, что пациенты жалуются на неэффективные аналоги.
Россияне жалуются на «неадекватные» замены ушедших лекарственных препаратов, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.
«Мы держим ситуацию на контроле, но пациенты жалуются на замены ушедших лекарств. Некоторые препараты просто ушли, например, «Тафен назаль», а адекватной замены нет. «Метипред» ушел из России – очень серьезный препарат для воспалительных процессов. Замену найти непросто, люди жалуются. Ушел «Оземпик», пока жалоб пациентов нет», - рассказал он.
Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки. Ведомство объяснило это повышенным спросом и проблемами с логистикой. По сообщениям СМИ, почти 80% российских врачей жалуются на дефицит лекарств, показал опрос профессионального сообщества «Врачи РФ». Чаще всего медики заявляли о нехватке антибиотиков, препаратов для лечения сахарного диабета, антидепрессантов, а также противоэпилептических и противосудорожных лекарств.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Синоптик Позднякова пообещала москвичам сухой и теплый апрель
- Путин обсудил с членами Совбеза тему борьбы с распространением идей неонацизма
- Адвокат: Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции
- Гвинет Пэлтроу назвала бесполезными вложения студий в съемки кинокомиксов
- Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских
- Жительница Белгорода пожаловалась Гладкову на оскорбляющий чувства верующих хлеб
- Военный эксперт рассказал, когда Россия начнет масштабное наступление на Украине
- Генрокуратура Украины: ДнепроГЭС выведена из строя
- СМИ: Чувашских чиновников наказали за запрет оставлять детей с бабушками
- СМИ: МВД Германии признало участие 21 гражданина страны в украинском конфликте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru