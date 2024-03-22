«Пациенты жалуются»: Названы препараты, замены которым нет в России

Россияне жалуются на «неадекватные» замены ушедших лекарственных препаратов, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.

«Мы держим ситуацию на контроле, но пациенты жалуются на замены ушедших лекарств. Некоторые препараты просто ушли, например, «Тафен назаль», а адекватной замены нет. «Метипред» ушел из России – очень серьезный препарат для воспалительных процессов. Замену найти непросто, люди жалуются. Ушел «Оземпик», пока жалоб пациентов нет», - рассказал он.

Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки. Ведомство объяснило это повышенным спросом и проблемами с логистикой. По сообщениям СМИ, почти 80% российских врачей жалуются на дефицит лекарств, показал опрос профессионального сообщества «Врачи РФ». Чаще всего медики заявляли о нехватке антибиотиков, препаратов для лечения сахарного диабета, антидепрессантов, а также противоэпилептических и противосудорожных лекарств.

