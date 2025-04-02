Матери погибшего на СВО кубанского казака вручили звезду Героя России

На следующий день во время разведки Остапенко обнаружил шестерых бойцов ВСУ, которые двигались вдоль лесополосы для ротации. Казак открыл огонь по противнику. Во время перезарядки ефрейтор обнаружил вражеский беспилотник, однако несмотря на риск быть обнаруженным, продолжил вести огонь. В бою он уничтожил четырех военных ВСУ, оставшиеся были вынуждены отступить.

На следующий день Остапенко командовал подгруппой обеспечения разведгруппы спецназа. Обнаружив группу из 10 бойцов ВСУ, он открыл огонь. Начался бой, в ходе которого украинская сторона потеряла трех человек, однако в укрытие, где был ефрейтор, попала граната. Казак получил осколочные ранения, однако перевязал себя и продолжил вести бой. Ему удалось передать точные координаты противника и уничтожить еще двоих бойцов ВСУ.

Остапенко самостоятельно вывел весь личный состав своей подгруппы из-под артиллерийского и минометного обстрела на пункт сбора, где бойцы дождались группу эвакуации. Остапенко эвакуировали 24 сентября, однако из-за множественных ранений герой скончался.

Ранее командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал в эфире НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.

