Больше 20 детей инвалидов заразились COVID-19 в интернате под Пермью
Более чем у 20 пациентов Рудничного дома-интерната для детей-инвалидов в Кизеле (Пермский край) выявили коронавирус. Об этом сообщает региональный Минздрав на своем сайте в субботу.
«Обследованы все пациенты интерната. Контактными признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19. Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. Организована "красная зона"», - поясняют в ведомстве.
Известно, что три ребенка госпитализированы. В учреждении работают комиссии Минздрава и Минсоцразвития.
Отмечается, что воспитанниками дома-интерната являются дети с инвалидностью в возрасте до 23 лет. Все пациенты страдают умственной отсталостью разной степени.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал власти России учиться борьбе с коронавирусом у Китая.
«Слово «жесткий» применяется в металлургии, у нас такого нет. У нас есть адекватность мер. Они должны решать проблему, а не просто удовлетворять чьи-то запросы. Ничего они не дадут, если будут работать без руля и ветрил. Надо работать точечно. Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом. Просто закрытие города ничего не дало бы, так как многие являются бессимптомными носителями вируса. Карантин эффективен в эпидочаге», - отметил парламентарий.
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