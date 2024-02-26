Большая часть опрошенных россиян потратят не больше 5 тысяч рублей к 8 марта
Порядка 67% опрошенных россиян планируют потратить не больше пяти тысяч рублей на подарки к 8 марта, пишет «Газета.Ru».
Согласно результатам опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, 23% респондентов планируют потратить от пяти до десяти тысяч рублей, а вот выложить на подарки больше десяти тысяч рублей готовы лишь 9% опрошенных.
Большая часть женщин, принявших участие в опросе, заявили, что собираются сами поздравлять с 8 марта родственников и знакомых женского пола. Около 66% респондентов собираются провести праздник дома.
Ранее председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН рассказала, что мужчины традиционно покупают женщинам на 8 марта цветы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru