Большая часть опрошенных россиян потратят не больше 5 тысяч рублей к 8 марта

Согласно результатам опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, 23% респондентов планируют потратить от пяти до десяти тысяч рублей, а вот выложить на подарки больше десяти тысяч рублей готовы лишь 9% опрошенных.

Большая часть женщин, принявших участие в опросе, заявили, что собираются сами поздравлять с 8 марта родственников и знакомых женского пола. Около 66% респондентов собираются провести праздник дома.

Ранее председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН рассказала, что мужчины традиционно покупают женщинам на 8 марта цветы.

