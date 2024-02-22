Цветы к 8 Марта подорожают на 15–20%

Букет цветов к 8 Марта в среднем станет дороже на 15–20%, чем в прошлом году. Среди причин подорожания: рост оптовых цен, удорожание логистики и задержки поставок цветов на границе.

Прогноз сделали аналитики «Чек индекса», оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает РБК.

В феврале россияне чаще всего покупали розы, хризантемы и гвоздики. В первой половине месяца граждане приобретали букет цветов за 2632 рубля, что на 18% больше, чем за такой же период 2023 года. В онлайн-магазинах средний чек на букет составил 3336 рублей (больше на 20).

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Традиционно накануне праздников цветы становятся дороже из-за роста спроса. Например, в марте цветы покупают в 20–25 раз чаще, чем в феврале.

По данным «Чек индекса», за период с 1 по 7 марта 2023 года букет цветов подорожал в среднем на 25% год к году, до 2803 рубля. Прогнозируется, что в этом году букет цветов будет стоить 3,2–3,4 тысяч рублей (на 15–20% больше, чем в 2023-м).

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что к 8 марта цветов в России будет достаточно, запреты на поставки из-за рубежа не вводились. В ведомстве рассказали, что в страну ежегодно отгружается свыше 1,7 млрд штук срезанных цветов из более 20 государств.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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