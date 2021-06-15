Больница в Коммунарке подключила рекордное число пациентов к аппаратам ИВЛ

По словам врача, в больнице сейчас проходят лечение 1 447 человек с подтвержденным COVID-19, из них 407 подключены к ИВЛ. Проценко эфире программы «Антонимы» подчеркнул, что обязательная вакцинация против коронавируса остается единственным способом справиться с пандемией.

Проценко отметил, что к новой вспышке привели нарушения противоэпидемических мероприятий. По мнению специалиста, россияне «действительно расслабились». Врач напомнил, что в России безответственно относятся к использованию масок и соблюдению социальной дистанции.

По словам главврача, в ГКБ в Коммунарке в настоящий момент поступает больше пациентов, чем в предыдущие «пиковые дни». Он отметил, что вирус видоизменяется. Проценко ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что особенностью новой мутации вируса стало укорачивание инкубационного периода, а также слабая реакция на терапию.

