Главврач больницы в Коммунарке заявил о сложностях в лечении COVID-19 из-за мутации
Коронавирус мутировал за последние полтора года, что осложняет лечение заболевания. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, "цитокиновые бури", в последнее время периодически мы видим неуспехи терапии», — рассказал медик.
По словам Проценко, это заставляет задуматься о том, что вирус «изменил свое лицо». Главврач больницы в Коммунарке подчеркнул, что лечить COVID-19 стало сложнее, поскольку некоторые пациенты не реагируют на методы терапии, выработанные за время распространения вируса.
Медик добавил, что разорвать «этот замкнутый круг» удастся лишь с помощью вакцинации, и призвал всех граждан привиться от коронавирусной инфекции.
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