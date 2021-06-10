Главврач больницы в Коммунарке заявил о сложностях в лечении COVID-19 из-за мутации

Коронавирус мутировал за последние полтора года, что осложняет лечение заболевания. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, "цитокиновые бури", в последнее время периодически мы видим неуспехи терапии», — рассказал медик.

По словам Проценко, это заставляет задуматься о том, что вирус «изменил свое лицо». Главврач больницы в Коммунарке подчеркнул, что лечить COVID-19 стало сложнее, поскольку некоторые пациенты не реагируют на методы терапии, выработанные за время распространения вируса.

Медик добавил, что разорвать «этот замкнутый круг» удастся лишь с помощью вакцинации, и призвал всех граждан привиться от коронавирусной инфекции.

