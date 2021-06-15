«Московский штамм?» Ученые выясняют, с чем связан резкий рост заболеваемости COVID-19

Центр Гамалеи изучает эффективность «Спутника V» против «московского» штамма коронавируса. Об этом заявил его глава Александр Гинцбург. Он предположил, что изменение клинической картины течения заболевания в стране может быть связано с формированием собственных вариантов инфекции.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что информация о «московском» штамме на данный момент проверяется учеными.

«Чтобы понять - что происходит в Москве и регионах, надо ответить на вопрос - какой штамм сейчас доминирует – индийский, южноафриканский, бразильский или новый «московский»? Это должны сказать генетики, когда они просеквенируют вирусную нуклеиновую кислоту. Пока что ничего не известно. Кроме того срочно надо выяснить, болеют ли вакцинированные, насколько тяжело, и есть ли среди выявленных зараженных ранее переболевшие с антителами. То, чем болеют переболевшие и вакцинированные - если это происходит - это новый штамм? На данный момент это главные вопросы для прогноза ситуации и выработки мер противодействия», - рассказал иммунолог, добавив, что закрываться, как в Ивановской области, смысла нет.