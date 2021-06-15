«Московский штамм?» Ученые выясняют, с чем связан резкий рост заболеваемости COVID-19

Специалисты поделились с «Радиоточкой НСН» опасениями насчет повышения числа инфицированных коронавирусом в столичном регионе.

Центр Гамалеи изучает эффективность «Спутника V» против «московского» штамма коронавируса. Об этом заявил его глава Александр Гинцбург. Он предположил, что изменение клинической картины течения заболевания в стране может быть связано с формированием собственных вариантов инфекции.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что информация о «московском» штамме на данный момент проверяется учеными.

«Чтобы понять - что происходит в Москве и регионах, надо ответить на вопрос - какой штамм сейчас доминирует – индийский, южноафриканский, бразильский или новый «московский»? Это должны сказать генетики, когда они просеквенируют вирусную нуклеиновую кислоту. Пока что ничего не известно. Кроме того срочно надо выяснить, болеют ли вакцинированные, насколько тяжело, и есть ли среди выявленных зараженных ранее переболевшие с антителами. То, чем болеют переболевшие и вакцинированные - если это происходит - это новый штамм? На данный момент это главные вопросы для прогноза ситуации и выработки мер противодействия», - рассказал иммунолог, добавив, что закрываться, как в Ивановской области, смысла нет.

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В Ивановской области действуют особые правила въезда в регион, утвержденные указом губернатора Станислава Воскресенского. На границе области усилены посты ДПС, на ее территорию можно проехать либо со справкой о вакцинации, либо отсидеть там двухнедельный карантин. При этом существенного роста числа заболевших именно в Ивановской области не наблюдается — 61 человек.

Бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что рост заболеваемости в столице связан с новым штаммом коронавируса.

«Его только сейчас изучают, публикаций еще никаких я не видел. Но все новые штаммы так и будут появляться. Они зависят от того, сколько человек заболевает. Пока новые штаммы появляются, значит, так и будем жить. Новые вызовы – новые решения», - предупредил он.

Решение ивановских властей выставить посты ДПС на въездах в область на московском, ярославском и костромском направлениях, вызвало жесткую критику депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. «Это безграмотное решение, дорогостоящее», - отметил он. По его мнению, результатом будет не борьба с коронавирусом, а обострение политической ситуации в стране. Депутат посоветовал Ивановской области заняться вакцинацией.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусПандемия
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