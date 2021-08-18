В Липецке от коронавируса вылечили 103-летнюю пациентку

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в Липецкой городской больнице скорой помощи №1 от коронавируса вылечили «старейшую с начала пандемии коронавируса пациентку», сообщает ТАСС.

По его словам, врачи спасли жизнь 103-летней Анне Кузнецовой, женщину уже выписали из больницы.

В пресс-службе администрации Липецкой области уточнили, что врачи третьего инфекционного отделения больницы «быстро провели диагностику» и подобрали пациентке 1918 года рождения медикаментозную терапию, которая «дала положительную динамику».

Ранее в Великобритании зафиксировали самое продолжительное течение коронавируса. Британец Дэйв Смит проболел COVID-19 рекордные десять месяцев подряд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЛечениеДолгожительКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры