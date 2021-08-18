В Липецке от коронавируса вылечили 103-летнюю пациентку
Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в Липецкой городской больнице скорой помощи №1 от коронавируса вылечили «старейшую с начала пандемии коронавируса пациентку», сообщает ТАСС.
По его словам, врачи спасли жизнь 103-летней Анне Кузнецовой, женщину уже выписали из больницы.
В пресс-службе администрации Липецкой области уточнили, что врачи третьего инфекционного отделения больницы «быстро провели диагностику» и подобрали пациентке 1918 года рождения медикаментозную терапию, которая «дала положительную динамику».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru