В Совфеде призвали улучшить семейную ипотеку
Семейная ипотека может стать инструментом поддержки демографического роста, однако для этого её необходимо улучшить. Об этом в беседе с «Газете.Ru» заявила cенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.
По её словам, для этого достаточно трёх шагов. В первую очередь, это увеличение максимально доступной площади жилья и суммы кредитных средств, так как жильё, которое не обеспечивает достаточный комфорт, «сдерживает желание заводить новых детей».
Также Епифанова считает, что необходимо смягчение финансовой нагрузки и повышение гибкости условий возврата таких кредитов. Она указала, что жёсткие выплаты и высокие процентные ставки негативно влияют на желание молодых семей рожать детей.
Третим шагом, по мнению сенатора, является усиление региональной ориентации ипотечных программ, а также расширение использование маткапитала и процих мер соцподдержки для улучшения жилищных условий.
«Расширение возможностей применения дополнительных выплат создаст дополнительные стимулы для семей рожать детей и улучшат качество жизни», - заключила Епифанова.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил против выдачи семейной ипотеки только по месту регистрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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