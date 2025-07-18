В Совфеде призвали улучшить семейную ипотеку

По её словам, для этого достаточно трёх шагов. В первую очередь, это увеличение максимально доступной площади жилья и суммы кредитных средств, так как жильё, которое не обеспечивает достаточный комфорт, «сдерживает желание заводить новых детей».

Также Епифанова считает, что необходимо смягчение финансовой нагрузки и повышение гибкости условий возврата таких кредитов. Она указала, что жёсткие выплаты и высокие процентные ставки негативно влияют на желание молодых семей рожать детей.

Третим шагом, по мнению сенатора, является усиление региональной ориентации ипотечных программ, а также расширение использование маткапитала и процих мер соцподдержки для улучшения жилищных условий.

«Расширение возможностей применения дополнительных выплат создаст дополнительные стимулы для семей рожать детей и улучшат качество жизни», - заключила Епифанова.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил против выдачи семейной ипотеки только по месту регистрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

