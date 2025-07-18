Россиянам раскрыли новую схему мошенников с приглашениями на свадьбу
Мошенники стали использовать для обмана граждан новую схему, связанную со свадьбами. Об этом «Газете.Ru» заявила эксперт компании в сфере информационной безопасности «Код Безопасности» Александра Шмигирилова.
По её словам, аферисты рассылают потенциальным жертвам электронные приглашения на свадьбу в виде картинок. Однако на самом деле это вредоносные APK-файлы. При нажатии на картинку начинается скачивание вредоносного ПО.
«Защититься поможет стандартная кибергигиена: если никто из друзей точно не собирался сочетаться браком, то никакое приглашение нельзя открывать даже из любопытства», — указала Шмигирилова.
Эксперт добавила, что ещё один способ обмана - создание поддельных страниц свадебных специалистов. Поэтому поиском фотографов, ведущих и стилистов лучше заниматься с использованием профильных сайтов, либо по рекомендациям знакомых.
Ранее в компании «Столото» заявили, что за первые шесть месяцев 2025 года в России заблокировали около пяти тысяч мошеннических ресурсов под видом государственных лотерей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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