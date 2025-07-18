«Не нужен»: Артемий Лебедев призвал запретить WhatsApp в РФ
Следует официально запретить в России мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев.
В своём видеобзоре новостей в соцсети в «ВКонтакте» он указал, что WhatsApp «не нужен».
«Ну и, соответственно, Max займёт место национального мессенджера», - сказал Лебедев.
Что касается Telegeram, то, по мнению дизайнера, его Max должен «победить в честной борьбе».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у WhatsApp есть определённые обязанности в соответствии с законами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru