«Не нужен»: Артемий Лебедев призвал запретить WhatsApp в РФ

Следует официально запретить в России мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев.

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В своём видеобзоре новостей в соцсети в «ВКонтакте» он указал, что WhatsApp «не нужен».

«Ну и, соответственно, Max займёт место национального мессенджера», - сказал Лебедев.

Что касается Telegeram, то, по мнению дизайнера, его Max должен «победить в честной борьбе».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у WhatsApp есть определённые обязанности в соответствии с законами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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