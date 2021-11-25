Малоземов: Сын рвётся получить вакцину для подростков

Сергей Малоземов: «Обсуждение новых правил действительно идет весьма бурное. И не факт, что их утвердят. Все, конечно, будет зависеть от темпов вакцинации от коронавируса. И очень хорошо, что скоро начнут прививать детей, которые незаметно, но очень активно разносят инфекцию. Накануне в России была одобрена вакцина «Спутник М» для подростков от 12 лет, и мой сын Лев уже рвется ее получить», - рассказал собеседник НСН.