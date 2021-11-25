Малоземов: Сын рвётся получить вакцину для подростков

Ведущий телеканала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

На угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 14 человек

В результате задымления на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли, по последним данным, 14 человек, ещё 51 человек пострадали. Спасателям удалось эвакуировать 239 горняков. Спасательные работы на предприятии приостановлены до утра из-за угрозы взрыва. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Сергей Малоземов: «Причиной подземного пожара, по предварительным данным, стала угольная пыль. Все это еще раз напоминает, как опасна профессия горняка. И как важно соблюдать правила и поддерживать в порядке систему безопасности, которая обычно на шахтах налажена очень строго. Будем следить за расследованием, не обошлось ли на «Листвяжной» без человеческого фактора», - сказал он.

2

Главу ФСИН Калашникова отправили в отставку

Президент России Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова на фоне скандала с пытками в колониях.

Сергей Малоземов: «Официально о причинах отставки не сообщалось, но анонимный источник «Интерфакса» подтвердил, что на решение повлиял широко обсуждаемый скандал с пытками и издевательствами в тюрьмах Саратовской области и других регионах. Правозащитники уже выразили надежду, что увольнением начальника расследование этого дела не закончится», - добавил телеведущий.


3

Первый российский регион высказался против законопроекта о QR-кодах

В Северной Осетии не поддержали законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Сергей Малоземов: «Обсуждение новых правил действительно идет весьма бурное. И не факт, что их утвердят. Все, конечно, будет зависеть от темпов вакцинации от коронавируса. И очень хорошо, что скоро начнут прививать детей, которые незаметно, но очень активно разносят инфекцию. Накануне в России была одобрена вакцина «Спутник М» для подростков от 12 лет, и мой сын Лев уже рвется ее получить», - рассказал собеседник НСН.

4

Рашкин лишен депутатской неприкосновенности

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг согласились лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого подозревают в нелегальной охоте.

Сергей Малоземов: «Надо сказать, что если к Рашкину и были претензии со стороны властей, то подставился он сам, при том очень неловко. Достаточно посмотреть его в высшей степени комичное признание в том, как именно он незаконно подстрелил лося, приняв его в высокой траве за кабана», - сказал он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Сергей Малоземов
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