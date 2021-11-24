Путин предложил правительству подумать над вакцинацией детей от двух лет

По словам президента, «нам тоже нужно над этим подумать».

Ранее в среду Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.

Он рассказал, что «это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции порошок».

Со своей стороны, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцина от коронавируса «Спутник-М» для детей от 12 до 17 лет будет зарегистрирована Минздравом 24 ноября.

