Путин предложил правительству подумать над вакцинацией детей от двух лет

Президент России Владимир Путин предложил подумать о перспективах внедрения в России китайского опыта вакцинации от COVID-19 маленьких детей, сообщает «Интерфакс».

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в КНР начали уже работать над вакциной для детей с двух лет», - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Голикова назвала дату регистрации детской вакцины от коронавируса

По словам президента, «нам тоже нужно над этим подумать».

Ранее в среду Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.

Он рассказал, что «это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции порошок».

Со своей стороны, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцина от коронавируса «Спутник-М» для детей от 12 до 17 лет будет зарегистрирована Минздравом 24 ноября.

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ФОТО: РИА Новости/Путин и дети
ТЕГИ:ВакцинацияДетиВладимир Путин
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