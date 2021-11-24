Путин предложил правительству подумать над вакцинацией детей от двух лет
Президент России Владимир Путин предложил подумать о перспективах внедрения в России китайского опыта вакцинации от COVID-19 маленьких детей, сообщает «Интерфакс».
«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в КНР начали уже работать над вакциной для детей с двух лет», - сказал Путин на совещании с членами правительства.
По словам президента, «нам тоже нужно над этим подумать».
Ранее в среду Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.
Он рассказал, что «это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции порошок».
Со своей стороны, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцина от коронавируса «Спутник-М» для детей от 12 до 17 лет будет зарегистрирована Минздравом 24 ноября.
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