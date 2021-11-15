Более трёх тысяч переписчиков заболели COVID-19 в ходе переписи

Глава Росстата Павел Малков заявил, что во Всероссийской переписи населения было задействовано 314 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, из них заболели около пяти тысяч переписчиков, причём у трёх тысяч из них был подтверждён коронавирус, поэтому они «должны будут получить страховки».

Малков добавил, что страховки также получат около 140 переписчиков, попавших «в какие-то инциденты», в том числе, это укусы собак, агрессивные действия граждан, падения с травмами.

Ранее замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что в рамках Всероссийской переписи населения зафиксирован рост количества жителей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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