Более трёх тысяч переписчиков заболели COVID-19 в ходе переписи
Глава Росстата Павел Малков заявил, что во Всероссийской переписи населения было задействовано 314 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».
По его словам, из них заболели около пяти тысяч переписчиков, причём у трёх тысяч из них был подтверждён коронавирус, поэтому они «должны будут получить страховки».
Малков добавил, что страховки также получат около 140 переписчиков, попавших «в какие-то инциденты», в том числе, это укусы собак, агрессивные действия граждан, падения с травмами.
Ранее замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что в рамках Всероссийской переписи населения зафиксирован рост количества жителей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.
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