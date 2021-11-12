«Россиян не больше 145 млн»: В МГУ поделились ожиданиями от переписи населения

Численный состав русских сократился, а чеченцев - увеличился, потому что они настроены репродуктивно, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник лаборатории народонаселении и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов.

Ранее глава Росстата Павел Малков сообщил, что большая часть регионов России уже переписала от 80 до 90% своих жителей. Сейчас, по его словам, переписано около 133,5 миллионов человек - более 91,6% населения России.

Денисов считает, что количество жителей России снизилось примерно на один миллион. Основная причина, по его мнению – влияние коронавируса.

«Скорее всего, по результатам переписи будет выявлено, что в нашей стране около 145 миллионов жителей. Думаю, что количество русских сократилось, а чеченцев – наоборот выросло. Потому что рождаемость среди русских низкая, а среди чеченцев – высокая. Они вообще многочисленная национальность, которая репродуктивно настроена», - подчеркнул он.

По его словам, самыми заселенными регионами России являются Москва и Санкт-Петербург, включая области, а также Краснодарский край.