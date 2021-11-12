«Россиян не больше 145 млн»: В МГУ поделились ожиданиями от переписи населения
Самые населенные регионы России – Москва и Санкт-Петербург, остальное все – пустыня, заявил научный сотрудник МГУ Борис Денисов.
Численный состав русских сократился, а чеченцев - увеличился, потому что они настроены репродуктивно, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник лаборатории народонаселении и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов.
Ранее глава Росстата Павел Малков сообщил, что большая часть регионов России уже переписала от 80 до 90% своих жителей. Сейчас, по его словам, переписано около 133,5 миллионов человек - более 91,6% населения России.
Денисов считает, что количество жителей России снизилось примерно на один миллион. Основная причина, по его мнению – влияние коронавируса.
«Скорее всего, по результатам переписи будет выявлено, что в нашей стране около 145 миллионов жителей. Думаю, что количество русских сократилось, а чеченцев – наоборот выросло. Потому что рождаемость среди русских низкая, а среди чеченцев – высокая. Они вообще многочисленная национальность, которая репродуктивно настроена», - подчеркнул он.
По его словам, самыми заселенными регионами России являются Москва и Санкт-Петербург, включая области, а также Краснодарский край.
«Остальное – пустыня. Это связано с тем, что люди стремятся заселять экономически более благоприятные районы. Они привлекательны зарплатами и наличием там рабочих мест», - рассказал Денисов.
Он отметил, что в январе также будут обнародованы данные о возрастном и половом составе России.
«Перепись населения – обязательное мероприятие для всякого государства. Данные, полученные в ней, используются для всех выборочных исследований и прогнозирования. Важность переписи трудно переоценить», - заключил Денисов.
Перепись населения – анализ численного, этнического, полового, возрастного, конфессионального состава страны, проходящий каждые десять лет. По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2021 года численность населения России составила 146 миллионов 171 тысяча 15 человек.
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