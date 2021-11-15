Перепись выявила рост численности населения в ряде городов

При этом он отметил, что полученные данные требуют дополнительной проверки. По словам заместителя главы ведомства, вновь полученные данные могут отличаться от промежуточной статистики Росстата.

Ориентировочную оценку численности населения Росстат проводит ежемесячно, чтобы рассчитывать все экономические показатели. Уточнение уже имеющихся данных в ходе переписи населения необходимо, так как за 10 лет многие люди меняют место жительства, происходит изменение миграционных потоков.

Ранее глава Росстата Павел Малков заявил, что большая часть регионов России уже переписала от 80 до 90% своих жителей. По его словам, переписано порядка 133,5 млн человек, то есть более 91,6% населения России.

