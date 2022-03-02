Шесть тысяч российских ученых выступили против военной операции на Украине

Более шести тысяч российских ученых и научных журналистов подписали открытое письмо против военной операции на Украине. Соответствующее обращение было опубликовано в газете «Троицкий вариант — Наука».

По их мнению, спецоперация на Украине приведет к большому количеству жертв и может подорвать систему международной безопасности. Они также считают, что военные действия в этой стране «несправедливы и бессмысленны».