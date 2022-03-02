Шесть тысяч российских ученых выступили против военной операции на Украине

Более шести тысяч российских ученых и научных журналистов подписали открытое письмо против военной операции на Украине. Соответствующее обращение было опубликовано в газете «Троицкий вариант — Наука».

По их мнению, спецоперация на Украине приведет к большому количеству жертв и может подорвать систему международной безопасности. Они также считают, что военные действия в этой стране «несправедливы и бессмысленны».

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Представители российской науки отметили, что в результате начала военной операции на Украине «Россия обрекла себя на международную изоляцию», что означает прекращение нормальной научной деятельности в стране из-за невозможности взаимодействовать со специалистами из других государств. По мнению авторов обращения, это приведет к культурной и технологической деградации РФ.

Ученые и журналисты подчеркнули, что Украина имеет общую историю с Россией и остается для нее близкой страной, так как у многих там живут родственники, друзья и коллеги. Активисты также призвали к тому, чтобы отношения между государствами были решены мирным путем.

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