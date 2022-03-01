Экономист Колташов: Пустых полок не предвидится
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Курс доллара вырос до 101 рубля
Рубль упал во вторник, однако остался ощутимо выше исторических минимумов к доллару и евро: доллар завершил день на отметке 101,23 рубля, евро - 112,49 рубля, следует из данных Московской биржи.
Василий Колташов: «К сожалению, курс доллара на московской бирже исполнил мой негативный прогноз, который я давал в рамках пресс-конференции на НСН, он оказался в зоне 90-100 рублей. Будем надеется, что дальнейшие действия российских денежных властей будут более грамотными и своевременными. И удастся добиться и остановки падения, и укрепления российской валюты», - сказал экономист.
Тайвань присоединится к отключению российских банков от SWIFT
Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от системы SWIFT в рамках международных санкций против Москвы
Василий Колташов: «По сути, нас предупреждают, что долгое время российские банки и российская экономика должны будут работать на аналоге SWIFT. У нас есть собственная расчетная система, система обмена информацией, такой же как SWIFT. И это означает, что мы будем в значительной степени отрезаны от европейцев на бытовом уровне. Но сама система SWIFT является устаревшей, и этот удар по России запускает процесс распада международной финансовой системы, и образования отдельных финансовых блоков, прежде всего, евразийского блока, который будет долгое время развиваться и существовать в противоречиях со старыми западными лидерами», - предположил он.
Дефицита продуктов на российском рынке не будет, заявили в Руспродсоюзе
Дефицита продуктов на российском рынке не будет, но даже в случае роста спроса отечественные поставщики и производители готовы его полностью удовлетворить, заявил зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.
Василий Колташов: «И это звучит весьма убедительно, тем более, что Россия является одним из лидеров мирового продовольственного рынка. Ну даже в случае роста спроса отечественные поставщики и производители готовы полностью его удовлетворить, заявил зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. То есть насчет пустых полок беспокоиться нет никакого смысла. Вообще, события на Украине подготавливают создание огромного блока агро-производителей», - спрогнозировал собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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