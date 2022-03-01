Экономист Колташов: Пустых полок не предвидится

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Курс доллара вырос до 101 рубля

Рубль упал во вторник, однако остался ощутимо выше исторических минимумов к доллару и евро: доллар завершил день на отметке 101,23 рубля, евро - 112,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

Василий Колташов: «К сожалению, курс доллара на московской бирже исполнил мой негативный прогноз, который я давал в рамках пресс-конференции на НСН, он оказался в зоне 90-100 рублей. Будем надеется, что дальнейшие действия российских денежных властей будут более грамотными и своевременными. И удастся добиться и остановки падения, и укрепления российской валюты», - сказал экономист. 

2

Тайвань присоединится к отключению российских банков от SWIFT

Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от системы SWIFT в рамках международных санкций против Москвы

Василий Колташов: «По сути, нас предупреждают, что долгое время российские банки и российская экономика должны будут работать на аналоге SWIFT. У нас есть собственная расчетная система, система обмена информацией, такой же как SWIFT. И это означает, что мы будем в значительной степени отрезаны от европейцев на бытовом уровне. Но сама система SWIFT является устаревшей, и этот удар по России запускает процесс распада международной финансовой системы, и образования отдельных финансовых блоков, прежде всего, евразийского блока, который будет долгое время развиваться и существовать в противоречиях со старыми западными лидерами», - предположил он.

3

Дефицита продуктов на российском рынке не будет, заявили в Руспродсоюзе

Дефицита продуктов на российском рынке не будет, но даже в случае роста спроса отечественные поставщики и производители готовы его полностью удовлетворить, заявил зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

Василий Колташов: «И это звучит весьма убедительно, тем более, что Россия является одним из лидеров мирового продовольственного рынка. Ну даже в случае роста спроса отечественные поставщики и производители готовы полностью его удовлетворить, заявил зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. То есть насчет пустых полок беспокоиться нет никакого смысла. Вообще, события на Украине подготавливают создание огромного блока агро-производителей», - спрогнозировал собеседник. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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