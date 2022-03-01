Экономист Колташов: Пустых полок не предвидится

Василий Колташов: «По сути, нас предупреждают, что долгое время российские банки и российская экономика должны будут работать на аналоге SWIFT. У нас есть собственная расчетная система, система обмена информацией, такой же как SWIFT. И это означает, что мы будем в значительной степени отрезаны от европейцев на бытовом уровне. Но сама система SWIFT является устаревшей, и этот удар по России запускает процесс распада международной финансовой системы, и образования отдельных финансовых блоков, прежде всего, евразийского блока, который будет долгое время развиваться и существовать в противоречиях со старыми западными лидерами», - предположил он.

