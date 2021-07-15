Более половины россиян тратят на продукты около 50 процентов своего ежемесячного дохода

Так, более 60 процентов респондентов тратят на это около 60,4 процента своего ежемесячного дохода. Почти вся зарплата уходит на еду у 16 процентов участников исследования. Еще 14,8 процента тратят на продукты питания треть. Не более пятой части своих доходов отдают за продукты 8,8 процента россиян.

96,3 процента граждан сообщили, что заметили рост стоимости продуктов в последние месяцы. Среди причин этого они назвали ослабление курса рубля, накрутку цен в торговых сетях, ориентации производителей на экспорт в ущерб потребительскому рынку внутри страны и высоких инфляционных ожиданий населения.

На днях стало известно о возможном повышении цен на основные продукты питания. Подорожать предстоящей осенью «может абсолютно все». В скором времени должны подешеветь сезонные продукты, однако это продлится недолго.

