Союз потребителей предупредил о возможном повышении цен на продукты
Стало известно о возможном повышении цен на основные продукты питания.
Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на председателя Союза потребителей Петра Шелища, подорожать предстоящей осенью «может абсолютно все».
«Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу», — сказал Шелищ. В список незаменимых продуктов он отнес крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.
Председатель организации отмечает, что в скором времени должны подешеветь сезонные продукты, однако это продлится недолго.
Ранее Росстат опубликовал данные по инфляции в России, согласно которым рост цен в стране побил рекорд пятилетней давности.
Отмечается, что в июне текущего года рост цен ускорился до 6,5 % по сравнению с июнем прошлого года.
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