Более миллиона «пятерок» выставили ученикам за неделю дистанционного обучения

«За первую неделю дистанционного обучения педагоги выставили почти 2 млн оценок в электронных журналах Московской электронной школы (МЭШ). Ребята получили 1 млн 89 тыс. «пятерок». Всего за эту неделю учителя провели для учеников средней и старшей школы более 481 тыс. онлайн-уроков в формате видео-конференц-связи. Это 91% от общего числа всех запланированных дистанционных занятий в МЭШ. При этом состоялось более 12 млн сессий онлайн-уроков», - сказано в сообщении.

Ежедневно к дистанционным урокам подключаются более 600 тысяч учеников и учителей Москвы. Всего у МЭШ более 2 млн пользователей.

В пресс-службе также отметили о соблюдении всех требований Роспотребнадзора к образовательному процессу во время эпидемии коронавируса. В школах с начала учебного года проводят регулярную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Также там установили бактерицидные лампы закрытого типа, которые обеззараживают воздух, и дозаторы с антисептиком. На входе школьникам измеряют температуру, это делают и в течение учебного дня.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?» объяснил, почему власти не собираются закреплять дистанционное обучение навсегда.

«Представление о том, что всех собираются перевести на дистанционное обучение на все времена – это конспирология. Есть опасное заблуждение, когда по результатам ЕГЭ делают вывод, что дистант не снижает качества образования», - сказал он.

