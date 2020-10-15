Депутат назвал конспирологией предположение о вечной дистанционке для школьников

Никто не собирается навсегда переводить школьников на онлайн-обучение, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?»

«Представление о том, что всех собираются перевести на дистанционное обучение на все времена – это конспирология. Есть опасное заблуждение, когда по результатам ЕГЭ делают вывод, что дистант не снижает качества образования», - сказал он.

Ранее власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах, а с 19 октября школьники 6-11 классов минимум на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим обучения.

В мэрии объяснили принятые меры тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, и на их долю приходится две трети заболевших детей.

