Депутат назвал конспирологией предположение о вечной дистанционке для школьников
Политик объяснил в эфире НСН, почему власти не собираются закреплять дистанционное обучение навсегда.
Никто не собирается навсегда переводить школьников на онлайн-обучение, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?»
«Представление о том, что всех собираются перевести на дистанционное обучение на все времена – это конспирология. Есть опасное заблуждение, когда по результатам ЕГЭ делают вывод, что дистант не снижает качества образования», - сказал он.
Ранее власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах, а с 19 октября школьники 6-11 классов минимум на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим обучения.
В мэрии объяснили принятые меры тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, и на их долю приходится две трети заболевших детей.
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