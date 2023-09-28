Более чем в половине российских компаний алкоголь запрещен на работе
Почти в каждой третьей российской компании могут уволить сотрудника за чрезмерное употребление алкоголя, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Актион Кадры и HR».
Однако в каждой пятой компании считают допустимым, если сотрудник находится в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте, но при условии, что работник в адекватном состоянии и выполняет все свои обязанности.
Кроме того, почти две трети опрошенных сказали, что в их компании алкоголь запрещен, 21,6% респондентов сообщили, что на их работе можно отмечать с алкоголем такие личные праздники, как дни рождения, свадьбы и другие, в 5,9% компаний можно отмечать рабочие успехи, а в 7,5% можно отмечать вообще любые события — было бы что выпить.
Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России нужна комплексная программа по борьбе с алкоголизмом, в которой будет сосредоточен набор мер, позволяющих бороться с этим недугом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru