АКОРТ не поддержала легализацию дистанционной торговли алкоголем

Накануне депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах, оставив спиртное только на прилавках специализированных магазинов (алкомаркетов). По мнению авторов инициативы, благодаря этому получится исключить спонтанную покупку алкоголя из-за маркетинговых уловок в больших супермаркетах. Запрет продажи алкоголя в супермаркетах приведет к тому, что вино будет негде продавать, заявил член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович «Радиоточке НСН».

