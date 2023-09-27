АКОРТ не поддержала легализацию дистанционной торговли алкоголем

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддержала инициативу по легализации дистанционной торговли алкоголем, сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, передает РБК.

В ассоциации отметили, что продажа алкоголя в интернете остается «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом», что создает риски «расцвета» нелегальной продукции, а это навредит потребителям.

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Накануне депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах, оставив спиртное только на прилавках специализированных магазинов (алкомаркетов). По мнению авторов инициативы, благодаря этому получится исключить спонтанную покупку алкоголя из-за маркетинговых уловок в больших супермаркетах. Запрет продажи алкоголя в супермаркетах приведет к тому, что вино будет негде продавать, заявил член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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