Более 700 тысяч россиян смогут разом забрать свои пенсионные накопления в 2026 году
В 2026 году более 700 тысяч граждан России смогут единоразово получить пенсионные накопления, сообщают «Известия» со ссылкой на проект бюджета Соцфонда.
Речь идет о взносах, которые остаются замороженными с 2014 года. Право на выплаты получат женщины 55 лет и мужчины 60 лет. Забрать деньги позволят, если их сумма не превышает установленный порог. В 2026 году он вырастет до 440 тысяч рублей. Однако средний размер таких выплат заметно ниже из-за разницы в зарплатах и отчислениях — около 68 тысяч рублей.
На единовременные выплаты пенсионных накоплений из бюджета Соцфонда в 2026 году предусмотрено 48 млрд рублей, в 2027-м — 71 млрд, в 2028-м — 65 млрд.
Ранее стало известно, что страховые пенсии вырастут выше инфляции с января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
