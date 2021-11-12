Пенсионеры Петербурга получат персональные приглашения на вакцинацию
Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что прививку от коронавируса сделали 50% пожилых жителей города, сообщает ТАСС.
По его словам, проживающих в Северной столице граждан старше 60 лет будут индивидуально приглашать на вакцинацию.
«Наши участковые врачи сопоставят регистр пациентов, переболевших и вакцинированных, определят тех, кто нуждается в вакцинации, и персонально выйдут на пожилых пациентов и с хроническими заболеваниями», - подчеркнул Лисовец.
Он добавил, что в Санкт-Петербурге проживают 1,28 млн пожилых людей, из которых хроническими заболеваниями страдают порядка 1,9 млн человек.
Ранее в Саратовской области ввели самоизоляцию для граждан старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации, сообщает RT.
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