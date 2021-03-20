Более 60% россиян становятся счастливее после шоппинга

В опросе участвовали более 1,1 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны.

Покупка одежды, обуви и сумок поднимает настроение 40% россиян. Чуть меньше - 35% опрошенных – получают удовольствие от приобретения гаджетов и бытовой техники.

Новые аксессуары для дома и товары для хобби приносят радость 26% россиян, а книги делают счастливыми 21% опрошенных.

Меньше всего респонденты радуются приобретению спортивных товаров, отмечает Газета.ru.

Ранее НСН писала, как избежать ненужных трат во время распродаж. Арбалет, массажер для пяток и пижама для кота вошли в список самых нелепых покупок, в совершении которых на предыдущих распродажах признались россияне. Избежать подобных приобретений можно только при рациональном подходе к шоппингу, например, при помощи заранее составленного списка вещей, действительно необходимых конкретному покупателю. Настоящая выгода возможна только тогда, когда распродажа позволяет купить дешевле именно тот товар, который был бы приобретен и без всяких скидок. Все остальное – уловки маркетологов, нацеленные как раз на то, чтобы максимально затруднить возможность рационального выбора.

Отмечается, что 40% респондентов довольны, если им удается сэкономить во время шоппинга.

