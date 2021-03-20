Более 60% россиян становятся счастливее после шоппинга
После удачного шоппинга 62% россиян становятся счастливее. К такому выводу пришли аналитики «AliExpress Россия» совместно с исследовательской компанией ResearchMe. Об этом сообщают «Известия».
В опросе участвовали более 1,1 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны.
Покупка одежды, обуви и сумок поднимает настроение 40% россиян. Чуть меньше - 35% опрошенных – получают удовольствие от приобретения гаджетов и бытовой техники.
Новые аксессуары для дома и товары для хобби приносят радость 26% россиян, а книги делают счастливыми 21% опрошенных.
Меньше всего респонденты радуются приобретению спортивных товаров, отмечает Газета.ru.
Ранее НСН писала, как избежать ненужных трат во время распродаж. Арбалет, массажер для пяток и пижама для кота вошли в список самых нелепых покупок, в совершении которых на предыдущих распродажах признались россияне. Избежать подобных приобретений можно только при рациональном подходе к шоппингу, например, при помощи заранее составленного списка вещей, действительно необходимых конкретному покупателю. Настоящая выгода возможна только тогда, когда распродажа позволяет купить дешевле именно тот товар, который был бы приобретен и без всяких скидок. Все остальное – уловки маркетологов, нацеленные как раз на то, чтобы максимально затруднить возможность рационального выбора.
Отмечается, что 40% респондентов довольны, если им удается сэкономить во время шоппинга.
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