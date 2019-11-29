Как пережить «Черную пятницу»

Не можешь продать товар – сделай скидку. Этот простейший маркетинговый ход лег в основу «Черной пятницы», как с давних пор называют распродажи, стартующие после Дня благодарения в США. Магазины избавляются от товарных излишков, объявляя на них грандиозные скидки, покупатели штурмуют прилавки, скупая все подряд, как они полагают, за бесценок. Сейчас, впрочем, значительная часть распродаж перекочевала в интернет - в этом году, как ожидается, объем онлайн-продаж в «Черную пятницу» составит 7,5 млрд долларов.

В России «Черная пятница» тоже прижилась. В этом году кампания официально стартовала в полночь 29 ноября и продлится до конца воскресенья. По опросам, в распродажах «Черной пятницы» участвуют 63% россиян. Уже появились некоторые промежуточные данные о том, как проходят распродажа года. На старте число покупок, совершенных гражданами России, увеличилось на 18% по сравнению с прошлогодним показателем. А вот средний чек уменьшился на 9%. Хотя общие затраты в первой половине «Черной пятницы» выросли на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает РБК.

В преддверие распродаж Роскачество опубликовало рекомендации о том, как не попасться на удочку мошенникам, особенно в интернете. Следует, в частности, критически относиться к тем данным, которые запрашивают сайты для совершения покупки. Если магазин во время оплаты предлагает предоставить избыточный набор реквизитов, совершать денежные операции на таких ресурсах Роскачество не рекомендует.



Год назад россияне потратили в «Черную пятницу» более 17 миллиардов рублей, - сообщала Ассоциация компаний интернет-торговли. Покупатели чаще обращали внимание на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, а также автозапчасти. Продавцы, в свою очередь, не накручивали скидки и выставляли честные цены. На онлайн-платформах наибольшим спросом пользовались смартфоны и аксессуары к ним, а также верхняя одежда.

Арбалет, массажер для пяток и пижама для кота вошли в список самых нелепых покупок, в совершении которых на предыдущих распродажах признались россияне. Избежать подобных приобретений можно только при рациональном подходе к шоппингу, например, при помощи заранее составленного списка вещей, действительно необходимых конкретному покупателю. Настоящая выгода возможна только тогда, когда распродажа позволяет купить дешевле именно тот товар, который был бы приобретен и без всяких скидок. Все остальное – уловки маркетологов, нацеленные как раз на то, чтобы максимально затруднить возможность рационального выбора.

