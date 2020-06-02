Новости за ночь: Названы новые виды мошенничества при онлайн-шоппинге
Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-шоппинге. Как пишет РИА Новости, для кражи денег у любителей покупок в интернете злоумышленники чаще всего используют товары-приманки по низкой цене, якобы технический сбой на сайте объявлений и фейковые службы доставки товаров. При этом, аналитики подчеркивают, что одной из популярных мошеннических схем является якобы продажа привлекательного товара на сайте, который у покупателя не получается оплатить. Мошенник под видом продавца уверяет, что на портале произошел технический сбой и присылает ссылку на оплату от службы поддержки.
Однако она ведет на вредоносный ресурс, который может заразить гаджет вирусом или украсть данные банковской карты. Финансовые эксперты настоятельно просят пользователей не переходить по ссылке от незнакомых людей.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН подробно рассказал о методах защиты против новых видов мошенничества.
«Тут всё как всегда. Максимально скептически относиться ко всем подобным предложениям. Если мы говорим о телефонных звонках, то лучше всего будет сбросить разговор и перезвонить по контактному телефону с официального сайта организации. Если речь об электронной почте, то переходить по ссылкам, которые нам присылают не стоит, потому что, даже если кажется, что мы переходим на нужный сайт, в названии может быть изменён один символ», - заявил эксперт.
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