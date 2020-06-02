Новости за ночь: Названы новые виды мошенничества при онлайн-шоппинге

Однако она ведет на вредоносный ресурс, который может заразить гаджет вирусом или украсть данные банковской карты. Финансовые эксперты настоятельно просят пользователей не переходить по ссылке от незнакомых людей.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН подробно рассказал о методах защиты против новых видов мошенничества.

«Тут всё как всегда. Максимально скептически относиться ко всем подобным предложениям. Если мы говорим о телефонных звонках, то лучше всего будет сбросить разговор и перезвонить по контактному телефону с официального сайта организации. Если речь об электронной почте, то переходить по ссылкам, которые нам присылают не стоит, потому что, даже если кажется, что мы переходим на нужный сайт, в названии может быть изменён один символ», - заявил эксперт.

