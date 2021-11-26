Более 60 млн человек прошли в России полную вакцинацию от COVID-19
26 ноября 202115:46
Вакцинация первым компонентом препарата от коронавируса проведена в России 69 468 166 раз, сообщает российский оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В сообщении говорится, что полностью вакцинацию от коронавируса прошли 60 795 702 человека.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что комбинация комбинация вакцины «Спутник V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывают протективную защиту больше 92%.
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26 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru