Мурашко оценил комбинацию «Спутника V» и «Спутника Лайт»
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, сообщает ТАСС.
На заседании российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске он уточнил, что получил данные выгрузки из регистра привитых и ревакцинированных.
«Комбинация вакцины «Спутник V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывают... защиту протективную больше 92%», - заключил глава Минздрава РФ.
Ранее американская торговая палата (AmCham) обратилась к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V», сообщает RT.
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