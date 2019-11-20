Более 50% водителей такси работают в тени
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция «Реформа и забастовки такси: Что ещё ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?».
В 2019 году было начато несколько крупных реформ, которые касаются рынка легкового такси в России. Среди них поправки, по которым в каждом автомобиле такси должна стоять онлайн касса, а также распространение на таксистов налога для самозанятых в ряде регионов и другие усиления методов контроля водителей легковых такси. Кроме того, обсуждается законопроект, регулирующий работу такси и вводящий необходимость водителям иметь российские национальные права и гражданство.
В противовес ухудшению условий водители организуют забастовки. Так, сотрудники одного из крупнейших российских агрегаторов уже устроили массовые бойкоты в Воронеже, Клину, Брянске, Твери, Казани и других городах. Причиной они называют понижение тарифов.
Председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова заявила, что 50% водителей российского рынка такси работают в тени.
«Давайте будем реалистами. Если мы сейчас возьмем рынок такси, то у нас больше 50% водителей – в тени. И этот статус [«самозанятый водитель такси»] рассчитан на эти 50% нелегальных таксистов, которым дадут возможность работать легально», - сказала она.
При этом, Ирина Зарипова отметила, что в России нет трудовых отношений в сфере такси.
«Что касаемо самого рынка, то один из острых вопросов, который мы обсуждаем, это трудовые отношения. Есть сторонники, которые считают, что если водитель работает в таксопарке, то с ним должен быть заключен трудовой договор. Но в такси уже несколько лет трудовых отношений нет. Практически, машины сдаются в аренду», - пояснила председатель Общественного совета по развитию такси в РФ.
Ранее Ирина Зарипова рассказала, как планируется вести наблюдение за этой категорией таксистов в России.
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