В НСН началась пресс-конференция о реформе такси
В пресс-центре информационного агентства «Национальной Службы Новостей» началась пресс-конференция на тему «Реформа и забастовки такси: Что еще ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?».
В 2019 году было начато несколько крупных реформ, которые касаются рынка легкового такси в России. Среди них поправки, по которым в каждом автомобиле такси должна стоять онлайн касса, а также распространение на таксистов налога для самозанятых в ряде регионов и другие усиления методов контроля водителей легковых такси.
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Кроме того, обсуждается законопроект, регулирующий работу такси и вводящий необходимость водителям иметь российские права и гражданство.
В противовес ухудшению условий водители организуют забастовки. Так, сотрудники одного из крупнейших российских агрегаторов уже устроили массовые бойкоты в Воронеже, Клину, Брянске, Твери, Казани и других городах. Причиной они называют понижение тарифов.
К беседе в пресс-центре НСН приглашены:
· председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова;
· председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов;
· начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России», полковник полиции Дмитрий Митрошин.
В ходе пресс-конференции они дадут свои прогнозы на 2020 году в сфере изменений для таксомоторного рынка и расскажут за счет каких механизмов можно снизить аварийность, повысить качество услуг, а также вывести рынок такси из тени.
Ранее в пресс-центре информационного агентства «НСН» состоялась пресс-конференция на тему «Без права на жизнь: За что увольняют врачей, спасающих младенцев?».
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