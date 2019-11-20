В НСН началась пресс-конференция о реформе такси

В пресс-центре информационного агентства «Национальной Службы Новостей» началась пресс-конференция на тему «Реформа и забастовки такси: Что еще ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?».

В 2019 году было начато несколько крупных реформ, которые касаются рынка легкового такси в России. Среди них поправки, по которым в каждом автомобиле такси должна стоять онлайн касса, а также распространение на таксистов налога для самозанятых в ряде регионов и другие усиления методов контроля водителей легковых такси.