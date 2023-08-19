Более 5 тысяч туристов посетили за год русский Шпицберген
«Российский Шпицберген» переживает туристический бум. Сюда едут туристы из Норвегии и всей Европы из-за «советского стиля» бывших шахтерских поселков.
С августа 2022 года по август 2023 года уникальную часть норвежского Шпицбергена, находящуюся под российским управлением, посетило более 5 тысяч туристов из Европы, рассказал НСН заместитель директора треста «Арктикуголь» Антон Сергеев.
«За последний год территории Шпицбергена, находящиеся под управлением треста «Арктикуголь», переживают настоящий туристический бум. Я говорю сейчас о городе Баренцбург и поселке Пирамида, за последний год их посетило более 5 тысяч человек», – заявил Антон Сергеев.
По его словам, большинство из туристов, посещающих «русский Шпицберген», являются гражданами Норвегии, которых очень привлекает «советский стиль» бывших шахтерских поселков «Арктикугля». Их удалось сохранить и наполнить современным уровнем сервиса.
«Больше половины туристов – это норвежцы, им проще всего купить билет до Лонгира, столицы Шпицбергена, взять по прилету снегоход и отправиться в путешествие на «русскую половину» острова. Это те туристы, которые предпочитают путешествовать самостоятельно, и, понятно, что норвежцам это сделать легче всего. А, вот, среди групповых туров, тех, кто приезжает к нам с гидом, очень много наших бывших соотечественников - русскоязычных бывших граждан СССР, которые сейчас живут в Европе, по известным причинам не могут приехать в Россию, но легко могут посетить Шпицберген. Арктическая полярная романтика плюс экзотический для европейцев и понятный для русскоязычных людей «советский стиль» Пирамиды и Баренцбурга привлекают туристов», – пояснил представитель «Арктикугля».
При этом стратегия развития территорий Шпицбергена, которые находятся под российским управлением, подразумевает первоочередное развитие именно туризма.
«Жаль только российских граждан к нам приезжает очень мало из-за сложной логистики. Здесь у нас огромный потенциал, ведь на территории норвежского Шпицбергена для граждан России не нужна никакая виза. Но все упирается в отсутствие прямого авиасообщения Шпицбергена с Российской Федерацией. Поэтому мы сейчас активно работаем с авиакомпаниями, чтобы организовать чартерные рейсы с российскими туристами на Шпицберген», – рассказал заместитель гендиректора «Арктикугля» Антон Сергеев.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане и обладает особым статусом. Россия работает на Шпицбергене уже 93 года, и страну на архипелаге представляет трест «Арктикуголь», который был основан в 1931 году и сейчас продолжает добывать уголь на острове.
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