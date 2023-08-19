Более 5 тысяч туристов посетили за год русский Шпицберген

«За последний год территории Шпицбергена, находящиеся под управлением треста «Арктикуголь», переживают настоящий туристический бум. Я говорю сейчас о городе Баренцбург и поселке Пирамида, за последний год их посетило более 5 тысяч человек», – заявил Антон Сергеев.

По его словам, большинство из туристов, посещающих «русский Шпицберген», являются гражданами Норвегии, которых очень привлекает «советский стиль» бывших шахтерских поселков «Арктикугля». Их удалось сохранить и наполнить современным уровнем сервиса.