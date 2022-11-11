На Шпицбергене начнут принимать российские банковские карты

Российские банковские карты до конца ноября начнут принимать на Шпицбергене. Об этом сообщила руководитель Центра арктического туризма «Грумант» Татьяна Агеева.

«На территории наших российских поселков оплатить питание, проживание, какие-то экскурсии и даже сувенирную продукцию стало возможно российской картой. Это было непросто, тем не менее с конца ноября эта система заработает в полном объеме», — сказала она на Международном форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве».

По словам Агеевой, сейчас завершается формирование пакетных туров на Шпицберген, в которые включены трансфер, питание и проживание. Для того чтобы добраться до архипелага, потребуется шенгенская виза. 24 октября Москва призвала Осло к диалогу для решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген. В МИД РФ обратили внимание на то, что отмечается нарастание активности НАТО на Севере Европы и в Арктике, в том числе с задействованием территории Норвегии, что дестабилизирует военно-политическую ситуацию в этом регионе мира.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Норвегия отклонила заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией. С середины июня Осло стал досматривать все товары из России для архипелага на предмет соответствия санкциям, в том числе и грузы треста «Арктикуголь».

По заявлению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, подобными действиями Осло нарушил договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними. Решение норвежского истеблишмента представитель Совфеда назвал аморальным и нарушающим права человека.



