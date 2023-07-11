Русский Шпицберген пересаживается на электромобили
К 2025 году Баренцбург может стать первым российским городом с полностью экологичным транспортом, рассказал в эфире НСН представитель "Арктикугля"...
Порядка 50 электромобилей планирует закупить трест «Арктикуголь», чтобы полностью заменить свой автопарк на архипелаге Шпицберген и пересесть с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на электропривод.
Первый электромобиль китайского производителя уже прибыл в Баренцбург (на фото), столицу русского Шпицбергена, особой зоны норвежского архипелага, которая с 1935 года находится под управлением России в норвежской юрисдикции, рассказал НСН заместитель генерального директора треста «Арктикуголь» Антон Сергеев.
По его словам, поводом для столь радикального «озеленения» автопрома в этой арктической зоне стали планы Норвегии с 2025 года полностью запретить на территории страны использование автомобилей с ДВС на бензине.
Очевидно, к 2025 году Баренцбург может стать первым российским городом с полностью экологичным транспортом, пусть даже и китайского производства.
Уникальной особенностью Шпицбергена является крайне низкое содержание микробов, пыли и паразитов в воздухе и почве. Благодаря этому, даже брошенные десятки лет назад некоторые советские здания на Шпицбергене выглядят, будто их оставили только вчера.
На Шпицбергене два официальных языка — норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза.
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