Русский Шпицберген пересаживается на электромобили

Порядка 50 электромобилей планирует закупить трест «Арктикуголь», чтобы полностью заменить свой автопарк на архипелаге Шпицберген и пересесть с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на электропривод.



Первый электромобиль китайского производителя уже прибыл в Баренцбург (на фото), столицу русского Шпицбергена, особой зоны норвежского архипелага, которая с 1935 года находится под управлением России в норвежской юрисдикции, рассказал НСН заместитель генерального директора треста «Арктикуголь» Антон Сергеев.

По его словам, поводом для столь радикального «озеленения» автопрома в этой арктической зоне стали планы Норвегии с 2025 года полностью запретить на территории страны использование автомобилей с ДВС на бензине.

Очевидно, к 2025 году Баренцбург может стать первым российским городом с полностью экологичным транспортом, пусть даже и китайского производства.

Уникальной особенностью Шпицбергена является крайне низкое содержание микробов, пыли и паразитов в воздухе и почве. Благодаря этому, даже брошенные десятки лет назад некоторые советские здания на Шпицбергене выглядят, будто их оставили только вчера.

На Шпицбергене два официальных языка — норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза.

