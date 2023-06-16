На Шпицбергене может появиться необычный арктический спа-центр

По его словам, среди задумок – даже создание арктического спа-центра. В настоящее время на Шпицберген приезжает не так много российских туристов по сравнению с иностранцами.

«Но, честно говоря, хотелось бы сделать спа-центр. Это востребовано – иметь в суровой Арктике такой необычный центр отдыха в русском стиле. Есть еще ряд таких локаций, где турист может насладиться всеми прелестями приключенческого экстремального отдыха и туризма», – заявил Неверов.

По его словам, также разрабатывается музейная концепция проекта и реконструкция туристической инфраструктуры. Во главе концепции будет «Заповедный архипелаг». Приезжие смогут пронаблюдать за разными этапами истории: от поморов и периода освоения Шпицбергена до советских лет, когда архипелаг активно осваивался.

Также разработан пакетный тур на две недели, позволяющий отправиться в Арктику. Его полная стоимость составляет около 300 тысяч рублей за неделю.

