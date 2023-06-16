На Шпицбергене может появиться необычный арктический спа-центр
Шпицберген мог бы стать необычным центром отдыха в русском стиле, расположенный посреди суровой Арктики, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора предприятия «Арктикуголь» Ильдара Неверова.
По его словам, среди задумок – даже создание арктического спа-центра. В настоящее время на Шпицберген приезжает не так много российских туристов по сравнению с иностранцами.
«Но, честно говоря, хотелось бы сделать спа-центр. Это востребовано – иметь в суровой Арктике такой необычный центр отдыха в русском стиле. Есть еще ряд таких локаций, где турист может насладиться всеми прелестями приключенческого экстремального отдыха и туризма», – заявил Неверов.
По его словам, также разрабатывается музейная концепция проекта и реконструкция туристической инфраструктуры. Во главе концепции будет «Заповедный архипелаг». Приезжие смогут пронаблюдать за разными этапами истории: от поморов и периода освоения Шпицбергена до советских лет, когда архипелаг активно осваивался.
Также разработан пакетный тур на две недели, позволяющий отправиться в Арктику. Его полная стоимость составляет около 300 тысяч рублей за неделю.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Шпицбергене может появиться необычный арктический спа-центр
- Решетников рассказал о росте потребительского спроса
- Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о желании поговорить с Путиным
- Два ребенка погибли в автоаварии в Ставропольском крае
- Рогов: ВСУ пытаются высадить десант на левый берег Днепра
- Кабмин спрогнозировал рост зарплат воспитателей детсадов на 30%
- Сальдо сообщил о попытке покушения
- Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
- СМИ: в офисе Зеленского обсуждают снятие Кличко с поста мэра
- Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси попала под обстрел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru