Более 4,4 миллиона тестов на коронавирус проведено в России

Более 4,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Там отмечается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию сейчас находятся 222,5 тысячи человек.

Число жертв COVID-19 в Москве превысило 800 человек

По данным на утро 4 мая, в России заразились коронавирусом 145 тысяч человек. Выздоровели более 18 тысяч, скончались 1356 пациентов.

Ранее студенты медицинских вузов рассказали о своем решении пройти практику в коронавирусных больницах.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
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