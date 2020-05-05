Более 4,4 миллиона тестов на коронавирус проведено в России
Более 4,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Там отмечается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию сейчас находятся 222,5 тысячи человек.
По данным на утро 4 мая, в России заразились коронавирусом 145 тысяч человек. Выздоровели более 18 тысяч, скончались 1356 пациентов.
Ранее студенты медицинских вузов рассказали о своем решении пройти практику в коронавирусных больницах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru