Более 4,4 миллиона тестов на коронавирус проведено в России

Более 4,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Там отмечается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию сейчас находятся 222,5 тысячи человек.