Студенты рассказали о решении практиковаться в коронавирусных больницах
Студенты медицинских вузов рассказали о своем решении пройти практику в коронавирусных больницах. Об этом сообщает «Аргументы и факты».
Отметим, что приказом Минздрава и Минобрнауки с 1 мая разрешено привлекать студентов медвузов к работе с зараженными COVID-19.
Студент-медик 4 курса Дмитрий Млечко, устроившийся медбратом в отделение для инфицированных коронавирусом Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого, рассказал, что с детства видел себя врачом, а профессия врача всегда сопряжена с риском. «Я работаю с пациентами средней тяжести. Часто приходится оказывать пациентам, в том числе, и психологическую помощь, хотя это громко сказано. Но когда видишь, что пациент растерян, напуган, падает духом, то стараешься его отвлечь, разговорить, ободрить», - сказал он.
По словам Дмитрия, в больнице созданы все условия для комфортной работы медперсонала. Он отметил, что работает в специальном костюме и респираторе, для всех организовано трехразовое питание. «Это конечно колоссальный опыт, в вузе этому не научат, и к тому же заплатят неплохие деньги», - подчеркнул он.
Еще один четверокурсник Максим Мытник - будущий педиатр – проходит практику в Коммунарку. По его словам, когда только объявили о такой возможности, он испугался, однако после подумал, что такой опыт упускать нельзя. «После суток, когда снимаешь костюм, хирургический костюм под ним мокрый, — рассказывает студент. — Непросто, но терпимо. Здесь можно погрузиться в работу, и это, я считаю, прекрасно. Даже просто окунувшись в эту среду, получаешь много знаний о профессии».
Студентка 6 курса педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Мария Милёхина, работающая в терапевтическом отделении больницы № 40 в Коммунарке, считает своим долгом помогать медикам. «В университете очень мало медсестринской практики, больше врачебной. А тут сам быстро схватываешь информацию просто потому, что надо тут же делать. Обучение профессиональным навыкам происходит быстрее, чем в обычных комфортных условиях», - добавила она.
Студентка 5-го курса факультета «Лечебное дело» Сабира Тамбиева тоже оказалась в числе добровольцев. «Многие студенты не видят ситуацию изнутри, некоторые не понимают, как все происходит, узнают информацию из новостей или даже через слухи, поэтому они могут бояться пойти работать с коронавирусом. Но на самом деле это не тот страх, чтобы сидеть дома и не помогать врачам. Нужно выходить и тоже набираться опыта и помогать в первую очередь пациентам, которые сильно в нас нуждаются и нашим коллегам тоже. Это не так страшно, не нужно ничего бояться, нужно идти вперёд и увидеть все своими глазами», — сказала она.
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