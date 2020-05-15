В Дагестане заявили о нехватке лекарств от коронавируса

В Дагестане наблюдается нехватка лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава республики Владимир Васильев, сообщает ТАСС.

Васильев отметил, что не хватает целого ряда лекарств. Он добавил, в настоящее время задачи поставлены и республика начала получение необходимых медикаментов. По его словам, регион получил уже около 4 тысяч препаратов.

По данным оперштаба, в регионе зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения, из которых 1 318 человек выздоровели, еще 26 скончались.







