В Дагестане заявили о нехватке лекарств от коронавируса
В Дагестане наблюдается нехватка лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава республики Владимир Васильев, сообщает ТАСС.
Васильев отметил, что не хватает целого ряда лекарств. Он добавил, в настоящее время задачи поставлены и республика начала получение необходимых медикаментов. По его словам, регион получил уже около 4 тысяч препаратов.
По данным оперштаба, в регионе зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения, из которых 1 318 человек выздоровели, еще 26 скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru