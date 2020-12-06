Более 4 млн россиян из-за долгов не могут выехать за границу
Более 4 млн россиян остаются невыездными из-за финансовых долгов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).
В 2020 году количество должников, которые не могут выехать за пределы России, выросло на примерно на 20% - 4,1 млн граждан в 2020 году против 3,4 млн россиян в 2019-м.
Судебные приставы выписали в начале 2020 года 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из России.
В число невыездных должников попадают граждане с непогашенными платежами от 10-30 тысяч рублей и более.
Ранее президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, как повлияет новый порядок взыскания долгов на число должников в России.
«Новые технологии позволяют, с одной стороны, использовать требование закона, с другой стороны, существенно сокращают расходы и тем самым делают любой бизнес более эффективным. С одной стороны, мы говорим, что само правительство не определилось в использовании искусственного интеллекта в работе с физическими лицами, с другой, – авторы уже пишут новый закон с элементами использования ИИ», - отметил собеседник НСН.
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