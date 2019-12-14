Приставы опровергли данные о 25 миллионах невыездных должников РФ

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прояснила данные СМИ о 25 миллионах россиян, которые могут оказаться в числе невыездных за границу граждан из-за неуплаченных долгов, сообщает ТАСС.

Приставы отметили, что по состоянию на 1 ноября 2019 года в производстве находится 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из России. Значительная часть - 40 процентов, или 1,4 миллиона – связана с долгами по алиментам.

При этом, количество россиян, выезд которых за границу ограничен из-за долгов, уменьшилось 180 тысяч человек по сравнению с ситуацией на 1 июля 2019 года.