Приставы опровергли данные о 25 миллионах невыездных должников РФ
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прояснила данные СМИ о 25 миллионах россиян, которые могут оказаться в числе невыездных за границу граждан из-за неуплаченных долгов, сообщает ТАСС.
Приставы отметили, что по состоянию на 1 ноября 2019 года в производстве находится 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из России. Значительная часть - 40 процентов, или 1,4 миллиона – связана с долгами по алиментам.
При этом, количество россиян, выезд которых за границу ограничен из-за долгов, уменьшилось 180 тысяч человек по сравнению с ситуацией на 1 июля 2019 года.
Напомним, накануне, 13 декабря, в СМИ появилась информация о том, что 25 россиян не смогут выехать за рубеж из-за неуплаченных долгов. Отмечалось, что долги по кредитам у 7-8 миллионов человек, по штрафам ГИБДД — у 13,1 миллиона человек, по услугам ЖКХ — у 2,5 миллиона человек, по алиментам — у 1,42 миллиона человек.
Ранее президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, как повлияет новый порядок взыскания долгов на число должников в России.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Бастрыкин поручил взять на контроль расследование аварии под Екатеринбургом
- СМИ: Россия и Турция готовят новое соглашение на поставку С-400
- Желаемое за действительное. Аналитики о заявлениях Украины по газовому транзиту
- Предполагаемый организатор убийства журналиста Шеремета арестован в Киеве
- Российскую ракету «Монолит» готовят к госиспытаниям