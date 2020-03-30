Более 300 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России

Случаи заражения зафиксированы за последние сутки в 35 регионах.

Больше всего новых случаев заражения наблюдается в Москве - 212. Далее следует Республика Коми (+15). На третьем месте - Санкт-Петербург (+8). В Подмосковье зарегистрировано 7 новых случаев, в Бурятии - 5, в Архангельской области - 4. По три новых случая в Белгородской, Псковской, Кировской областях, Адыгее и Дагестане.

К концу недели в Москве заработает информационная система по контролю передвижения граждан. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. С 30 марта в столице и Московской области введен карантин для всех граждан. Людям не разрешено покидать свои дома, если это не вызвано особой необходимостью, например, сходить в ближайший магазин за продуктами или за лекарствами в аптеку. Разрешается также выгуливать домашних питомцев, но только не далее чем на 10 метров от дома, где гражданин проживает.





