Более 300 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России
Число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилось более чем на 302 человека. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего инфицированных в стране 1836 в 71 субъекте.
Случаи заражения зафиксированы за последние сутки в 35 регионах.
Больше всего новых случаев заражения наблюдается в Москве - 212. Далее следует Республика Коми (+15). На третьем месте - Санкт-Петербург (+8). В Подмосковье зарегистрировано 7 новых случаев, в Бурятии - 5, в Архангельской области - 4. По три новых случая в Белгородской, Псковской, Кировской областях, Адыгее и Дагестане.
К концу недели в Москве заработает информационная система по контролю передвижения граждан. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. С 30 марта в столице и Московской области введен карантин для всех граждан. Людям не разрешено покидать свои дома, если это не вызвано особой необходимостью, например, сходить в ближайший магазин за продуктами или за лекарствами в аптеку. Разрешается также выгуливать домашних питомцев, но только не далее чем на 10 метров от дома, где гражданин проживает.
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