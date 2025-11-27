Более 20 тысяч украинцев пересекли российскую границу
27 ноября 202506:33
В 2025 году границу России пересекли свыше 25 тысяч граждан Украины, сообщает РИА Новости.
Из них 23 тысяч 867 совершали частные визиты. С деловыми визитами прибыли 1094 чел., с туристическими целями - 103 чел. 31 гражданин Украины совершил в РФ транзит.
24 399 чел. прибыли самолетами, на автомобиле въехали 871 человек, пешком — 79, а трое прибыли по железной дороге.
Ранее в Госдуме призвали усилить контроль за соцсетями выходцев из Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 20 тысяч украинцев пересекли российскую границу
- Комета 3I/ATLAS сблизится с Юпитером вопреки особенностям ее орбиты
- СМИ: У организатора покушения на Соловьева нашли бомбу и украинские паспорта
- Степашин: Одесса и Николаев могут добровольно воссоединиться с Россией
- В РФ появится система предоставления налогового вычета молодым специалистам
- Косачев: Утечка переговоров РФ и США усложнит мирный процесс
- 2 млн клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам
- В Госдуме допустили возможность блокировки WhatsApp
- Мишустина попросили о единых правилах для работы «белых списков» сайтов
- Россиян предупредили о повышении цен на рыбу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru