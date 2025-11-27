В Госдуме допустили возможность блокировки WhatsApp
Депутат Госдумы Антон Немкин заявил о неизбежности блокировки WhatsApp в России, сообщают «Известия».
По его словам, мессенджер, принадлежащий признанной в РФ экстремистской компании Meta, систематически нарушает российские законы и игнорирует проблемы безопасности. «Когда сервис не уважает наши правила и угрожает людям, его блокировка — вопрос времени», — заявил политик.
Он сообщил о 1,5 тысячах жалоб на WhatsApp и увеличении числа кибератак на пользователей в 3,5 раза. Парламентарий упомянул о массовых взломах, кражах данных и мошеннических схемах с клонированием аккаунтов, отметив, что компания не предпринимает достаточных усилий для исправления уязвимостей.
Перебои в работе Telegram и WhatsApp могут быть тренировкой по полной блокировке мессенджеров со стороны государства, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.
