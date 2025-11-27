В Китае поезд сбил строителей на путях, 11 человек погибли
Проводивший испытания сейсмического оборудования поезд сбил строителей на путях в городе Куньмин на юго-западе Китая. Об этом сообщило городское железнодорожное управление в соцсети Weibo.
Инцидент произошел в провинции Юньнань.
«Поезд №55537... при прохождении поворота в районе станции "Лоянчжэнь" городского округа Куньмин сбил строителей, вышедших на пути», - отметили в управлении.
В результате ЧП погибли 11 человек, еще двое пострадали. Раненым оказывают медицинскую помощь. Профильные ведомства проведут расследование для выяснения причин случившегося.
Ранее на станции «ВИЗ» в Екатеринбурге поезд насмерть сбил 74-летнего мужчину, пишет Ura.ru.
