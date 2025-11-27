СМИ: У организатора покушения на Соловьева нашли бомбу и украинские паспорта

Согласно материалам, в квартире предполагаемого организатора Андрея Пронского нашли самодельное взрывное устройство, несколько паспортов, выданных на имя граждан Украины. На допросе он заявил, что не имеет отношения к найденным предметам, которые, по его словам, были подброшены.

В дальнейшем он отказался от дачи показаний в суде на основании 51-й статьи Конституции РФ.

Соловьёва хотели убить отравленной пиццей. Об этом стало известно в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда, где рассматривается дело о покушении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

